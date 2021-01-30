"Оттянулись по полной": Лиза Галкина стала "бобслеисткой в розовом пуховике"

Юморист Максим Галкин решил продолжать быть «образцовым» папой и добросовестно проводит субботу с детьми. И пока сын Гарри был на уроках по французскому языку, его сестра Лиза отправилась кататься с горки.

«Сделали горку со специальными углублениями, чтобы огибать деревья, одно даже затянули поролоном — получился настоящий минибобслей. Пока Гарри занимается французским, мы с Лизой оттянулись по полной», — написал юморист.

Максим нарядился в яркий пуховик оверсайз, джинсы и шапку в спортивном стиле. Лизу нарядили в пуховик розового цвета.

Первой с горки скатилась Лиза. Затем рискнул прокатиться и Галкин, при этом папа и дочь кричали от восторга.

«Давай папа! Ой, как классно!» — поддержала его малышка.

«Я устал, а ты не устала?», — вскоре спросил артист.

«Нет, конечно! Я же ребенок», — ответила ему наследница.

Друзья и фанаты оценили не только горку, но и то, как Галкин умеет веселиться с дочкой.

Многие даже назвали его идеальным папой.

Напомним, ранее Лиза Галкина покорила сеть непосредственной реакцией на «запретное» блюдо.

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