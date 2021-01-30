Подруга Юлии Началовой рассказала о мистических посланиях певицы из загробного мира

Покойная российская певица Юлия Началова отправляла близкой подруге Анне Исаевой мистические послания с того света. Так утверждает сама Анна, которая долгое время работала концертным директором исполнительницы, пишет «Телепрограмма.про».

Также она утверждает, что незадолго до смерти артистка подарила своей «сестричке» (так она называла Исаеву) магическое кольцо, через которое связывается с подругой из загробного мира.

«Она мне успела подарить его 25 февраля 2019 года, когда произошла наша последняя съемка. После этого мы уже не виделись. Впоследствии это кольцо стало для меня оберегом, я ходила с ним на все эфиры, посвященные Юлии. Я выяснила, что горный хрусталь, украсивший кольцо, — это камень света. Подарок Юли — это кольцо света, которое помогает мне светло жить», — рассказала Исаева.

В последний раз женщина надела кольцо на запись шоу «Док-ток» на Первом канале, на котором были обнародованы последние голосовые сообщения Началовой. После съемок Анна села за руль, и в этот момент родители Юлии стали говорить о негативе из-за участия в проекте. Ведь его раскритиковали не только телезрители, но и многие близкие умершей.

«В порыве эмоций я взмахнула рукой и поняла, что камень вывалился куда-то в машину. Я восприняла этот случай как знак от Юлии. Таким образом она мне показала, что камень взял на себя всю негативную энергетику. Поэтому он и выпал. Я нашла его только через неделю», — сказала она.

Как писали «ФАКТЫ», недавно вышел документальный фильм о жизни российской певицы Юлии Началовой, скоропостижно скончавшейся в возрасте 38 лет от сепсиса. Премьера состоялась в проекте «Док-Ток». В «Подлинной истории Юлии Началовой», соавторами которой стали родители певицы, рассказали о личной жизни певицы, романах, творчестве и раскрыли истинные причины ее смерти.

69

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter