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Шоу-бизнес

"Поддержал протесты голым фото": бывший муж Собчак выложил в Сеть снимок своей обнаженной любовницы

9:23 31 января 2021
Виторган и Нино Нинидзе

Актер и бывший супруг телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган опубликовал в своем аккаунте в Instagram новые посты, которыми немало удивил фанатов. Так, в одном из них актер поделился с подписчиками «обнаженным» фото своей новой возлюбленной — актрисы Нино Нинидзе.

На фото Нинидзе стоит обнаженной спиной к камере. По мнению фанатов пары, фото получилось нежно-эротичным, благодаря татуировке. Спина Нинидзе украшена розами, выбитыми в индийском стиле. Поклонники были слегка шокированы откровенностью снимка, так как актер не балует их подобными изображениями, а такое фото любимой женщины появляется у него впервые.

Актер просит рассматривать фото Нинидзе как пост о красоте и анонсирует «политические» высказывания о протестных акциях в России.

«Нервных просьба удалиться. А сегодня о красоте», — подписал «эротическое» изображение актер.

Подписчики рассыпались в комплиментах к новой избраннице Виторгана.

«Такая нештампованная естественная красота», «Столько любви и нежности в снимке», «Приятно видеть любящих друг друга людей» «Какая прекрасная!», «Красивый человек, красив во всем!», — писали комментаторы, отметив, что такие фото лучше подходят для приватного альбома.

  

  

Утром в воскресенье, 31 января, Виторган опубликовал и обещанный «политический» пост. Он заявил, что намеревается посвятить день прочтению книги Михаила Зыгаря «Все свободны», посвященной выборам 1996 года. 

Актер, который ранее высказывался в поддержку протестов, пояснил, что события тех лет повлияли на его мировоззрение на следующие тридцать лет, после чего голосовать он «не видел смысла».

Напомним, недавно Виторган записал видео в поддержку футболиста Артема Дзюбы, оказавшегося в центре скандала и из-за слитого в сеть приватного «взрослого» видео.

Виторган считает, что отстранять от матчей нужно не Дзюбу, а тех, кто нарушает право на приватность и подсматривает за чужой интимной жизнью.

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