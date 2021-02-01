«Но можешь забить!» Галкин попытался образумить пожаловавшегося на травлю Слепакова

Российский артист и продюсер Семен Слепаков, ранее в стихотворной форме отреагировавший на протестные акции в России и увидевший «зло в протестующих», что неоднозначно было воспринято интернет-пользователями, пожаловался на травлю в сети.

Так, на своей страничке в Instagram он показал «пожелание» одного из россиян. К дискуссии подключился и юморист Максим Галкин.

В комментариях к посту Слепакова Галкин пишет, что любой популярный человек встречался с ненавистью. Сейчас это происходит в Интернете, а в «доинтернетную эпоху» в ход шли анонимные письма и надписи на заборах. «Тем более, если человек обозначает свою политическую позицию. Это — побочный эффект и он не зависит от того, за кого обсуждаемая личность. Поверь, то, что ты приводишь, — это цветочки по сравнению с тем, что за 25 лет известности прилетало мне», — пишет Галкин.

По его словам, Слепаков находится в «светлом большинстве людей», однако делает вывод об общем из «маргинальной частности», как это, собственно, было сделано и в стихотворении о добре, за что артисту «прилетело».

" Я надеюсь, что заблуждаешься ты искренно, а не пытаешься таким образом скрыть какие-то другие мотивы. Но в любом случае уже сейчас можешь забить! А то прям как наши главные. Ну построили вы дворец на казенные деньги, ну и скажите, что мол не казенные, а частные, что для шефа строили, народ все равно царю простит, народ привык к царям. Так ведь нет: видео снимают, оправдываются, скоро уже пионеров туда на время завезут — короче, с каждым опровержением все менее убедительно. Так и ты: не хочешь выходить на разговор по существу — так лучше не говори, но не выдавай пятна на солнце за потухшую звезду", — пишет Галкин.





Ранее Слепаков в стихотворной форме порассуждал о том, что бы было, если бы Россия была Мальдивами, упомянув при этом Украину.

Фото со странички Семена Слепакова в социальных сетях.

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