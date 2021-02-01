27.98 / 28.18 33.73 / 34.12
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

С голым задом в наряде из туалетной бумаги: супермодель Хайди Клум шокировала сеть

5:47 2 февраля 2021
Хайди Клум

47-летняя немецкая супермодель Хайди Клум шокировала сеть, опубликовав закулисные кадры с фотосъемки для журнала Vogue. На них мать четырех детей позирует, повернувшись к камере практически голым задом — прикрытым лишь веревочками трусиков-стрингов.

На модели, как сообщает издание Daily Star, красуется необычный наряд, сделанный из квадратиков туалетной бумаги, налепленных на розовую подкладку. Таким образом, как пояснила Хайди, она приняла участие в новом интернет-челлендже, запущенном журналом — #VogueCouchCouture, посвященном креативности и импровизации в домашних условиях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 16-летняя дочь супермодели Хайди Клум дебютировала в сольной фотосессии.

Фото Instagram

36

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анна Корсун

«Меня очень бесит»: MARUV рассказала, как к ней надо обращаться

Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко оказалась в раю после замужества

Леся Никитюк

Леся Кардашьяновна: Никитюк в бикини впечатлила пышными формами

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер