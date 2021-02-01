С голым задом в наряде из туалетной бумаги: супермодель Хайди Клум шокировала сеть

47-летняя немецкая супермодель Хайди Клум шокировала сеть, опубликовав закулисные кадры с фотосъемки для журнала Vogue. На них мать четырех детей позирует, повернувшись к камере практически голым задом — прикрытым лишь веревочками трусиков-стрингов.

На модели, как сообщает издание Daily Star, красуется необычный наряд, сделанный из квадратиков туалетной бумаги, налепленных на розовую подкладку. Таким образом, как пояснила Хайди, она приняла участие в новом интернет-челлендже, запущенном журналом — #VogueCouchCouture, посвященном креативности и импровизации в домашних условиях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 16-летняя дочь супермодели Хайди Клум дебютировала в сольной фотосессии.

Фото Instagram



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