«Это прям так плохо»: Дантес распек сериал «Бриджертоны»

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес, недавно вернувшийся с семейного отдыха на Бали, оказался поклонником знаменитого сериала Netflix «Бриджертоны». Такое признание он сделал в «сториз» своего Instagram.

«Это так плохо, что аж хорошо», — ответил он шуткой на вопрос «Почему всем так нравятся «Бриджертоны».

Премьера сериала «Бриджертоны» на Netflix состоялась 25 декабря 2020 года. Первый сезон из восьми серий был встречен положительными отзывами и вскоре «Бриджертоны», который посмотрели 82 миллиона семей, стал самым популярным сериалом на Netflix. В январе 2021 года сериал продлили на второй сезон.

Напомним, в конце 2020 года другой сериал Netflix — «2020, тебе конец!» (оригинальное название — Death to 2020) — спровоцировал настоящий политический скандал в Украине, когда один из персонажей этой сатирической ленты заявил, что в мире нет такого места, как Украина.



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