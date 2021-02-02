Галкин похвастался своим печальным пророчеством при Ельцине и Путине

Российский юморист Максим Галкин, на днях в дискуссии с актером Семеном Слепаковым упомянувший «дворец Путина» и то, что народ «привык к царям», выложил в сеть видео со своим выступлением, которое стало пророческим.

«Отрывки из моего выступления на 100-летии журнала «Огонек в 1999-ом. Президент еще Борис Ельцин, Владимир Путин уже пару месяцев и.о. премьер-министра. Многое и сейчас актуально, особенно финал», — пишет Галкин в комментарии к видео, которое он разместил в Instagram.

В финале юморист пародирует Ельцина, которому в то время уже не долго оставалось быть президентом. Напомним, что в новогоднем обращении 31 декабря 1999 года Ельцин, заявил: «Я устал, я ухожу…». И передал власть Путину. На видео мелькают и зрители, среди которых — нынешний хозяин Кремля, который смеется над шутками юмориста.

В частности, этой: «Если Клинтон будет перед нами трясти своими боеголовками, то Путин его в туалете поймает и в сортире замочит… Напоследок хочу сказать. Я рад, что вы здесь сегодня собрались, веселитесь. Надо веселиться. Потому что в ближайшее время, видимо, больше поводов для веселья не предвидится».

Напомним, что Борис Ельцин, передавший власть Владимиру Путину, умер в 2007 году. 1 февраля 2021 года ему бы исполнилось 90 лет.

Ранее экс-замглавы правительства России Альфред Кох, переехавший в Германию, считает, что фильм оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» стал причиной сдвига в сознании «глубинных» россиян. Те поняли, что хозяин Кремля не «за народ», а такой же, как все — вор.

Фото Максима Галкина из соцсетей.

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