27.94 / 28.15 33.63 / 34.03
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Галкин похвастался своим печальным пророчеством при Ельцине и Путине

10:41 2 февраля 2021
Максим Галкин

Российский юморист Максим Галкин, на днях в дискуссии с актером Семеном Слепаковым упомянувший «дворец Путина» и то, что народ «привык к царям», выложил в сеть видео со своим выступлением, которое стало пророческим.

«Отрывки из моего выступления на 100-летии журнала «Огонек в 1999-ом. Президент еще Борис Ельцин, Владимир Путин уже пару месяцев и.о. премьер-министра. Многое и сейчас актуально, особенно финал», — пишет Галкин в комментарии к видео, которое он разместил в Instagram.

В финале юморист пародирует Ельцина, которому в то время уже не долго оставалось быть президентом. Напомним, что в новогоднем обращении 31 декабря 1999 года Ельцин, заявил: «Я устал, я ухожу…». И передал власть Путину. На видео мелькают и зрители, среди которых — нынешний хозяин Кремля, который смеется над шутками юмориста.

В частности, этой: «Если Клинтон будет перед нами трясти своими боеголовками, то Путин его в туалете поймает и в сортире замочит… Напоследок хочу сказать. Я рад, что вы здесь сегодня собрались, веселитесь. Надо веселиться. Потому что в ближайшее время, видимо, больше поводов для веселья не предвидится».


Напомним, что Борис Ельцин, передавший власть Владимиру Путину, умер в 2007 году. 1 февраля 2021 года ему бы исполнилось 90 лет.

Ранее экс-замглавы правительства России Альфред Кох, переехавший в Германию, считает, что фильм оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» стал причиной сдвига в сознании «глубинных» россиян. Те поняли, что хозяин Кремля не «за народ», а такой же, как все — вор.

Фото Максима Галкина из соцсетей.

137

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко оказалась в раю после замужества

Анна Корсун

«Меня очень бесит»: MARUV рассказала, как к ней надо обращаться

Собака Рокси

Собака обиделась на хозяйку и объявила бойкот из-за неудачной стрижки – видео повеселило сеть

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер