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Шоу-бизнес

Дзидзьо вспомнил внезапный ночной звонок Кузьмы Скрябина

11:22 2 февраля 2021
Кузьма

2 февраля, в шестую годовщину трагической гибели в ДТП музыканта Андрея Скрябина, певец Михайло Хома (DZIDZIO) вспомнил о внезапном ночном звонке Кузьмы.

«Помню три часа ночи, звонит телефон, смотрю на экран, то — Кузьма. Поднимаю трубку, а он мне говорит: „Чувак, „3 в 1“ — это моя любимая песня!“ и бросил трубку. В то время это была высшая похвала для меня от Кузьмы, которую я храню и сегодня! Спасибо тебе, мой друг, за все, что ты сделал!» — пишет певец в Instagram и размещает в сети ролик, посвященный памяти Андрея Скрябина.

Напомним, что летом 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Андрею Кузьменко (посмертно) звание Героя Украины.

Фото из Википедии, автор liushyk.

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