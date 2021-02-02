«Глупцы!» Печальная Оксана Марченко бросилась «спасать» русский язык

Телеведущая Оксана Марченко, супруга политика из ОПЗЖ Виктора Медведчука, назвала «глупцами» людей, которые делают выбор между двумя языками, украинским и русским, проиллюстрировав свою точку зрения стихотворением Бориса Пастернака «Свеча горела на столе, свеча горела.».

В Instagram Оксана Марченко выложила ролик, где прочла произведение по-украински и по-русски и сделала «лингвистический экскурс», упомянув о Швейцарии. Эту страну, по мнению телеведущей, «невозможно представить без ее языкового многообразия».

«Швейцария родилась на стыке двух великих европейских культурных групп (романской и германской), которые не всегда жили мирно и не всегда понимали друг друга — и тем не менее швейцарцы выбрали для себя мир и стабильность», — пишет Марченко и уточняет, что «Конституция Швейцарской Конфедерации в статье 4 закрепляет четыре языка в качестве государственных».

Напомним, что накануне Крещения Оксана Марченко записала видео со стихами, посвященное празднику, подглядывая в тест.

Фото Оксаны Марченко из социальных сетей.

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