«Я вкатаю тебя в асфальт": жена Дмитрия Ступки рассказала о семейных проблемах

Жена Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова, обнажившая грудь для мужского журнала, рассказала о проблемах в семейных отношениях. В откровенном интервью программе «Зірковий шлях» она поделилась, что в их браке не все так гладко, часто бывают разногласия, в том числе из-за финансов. Полина говорит, если ситуация не изменится, она может развестись с внуком знаменитого актера Богдана Ступки.

Полина не скрывает, что вначале часто ссорилась с мужем, устраивала ему истерики. Но сейчас более спокойно подходит к выяснению семейных конфликтов.

«Я раньше могла там 100 раз устроить истерику, сейчас я просто смотрю и спокойно говорю: «Я вкатаю тебя в асфальт», — рассказала Полина.

Логунова говорит, что основной причиной разногласий являются разные взгляды на жизнь. Она постоянно стремится к росту, учится и открывает новые способы реализации себя и заработка. А Дмитрий в этом плане более стабилен. Он снимается в кино, что не приносит желаемого дохода, и занимается преподавательской деятельностью.

«Я расту очень быстро, а он очень медленно. Я ему даю очень много времени для роста, очень. Если он не вырастет, я думаю, что мы останемся друзьями. Но он очень старается. Он стал хорошим преподавателем, он ведет два курса, у него все обалденно со студентами. Хотя, я думаю, что я бы рвала больше», — сказала Логунова в интервью каналу «Украина».

Она уверяет, что всегда сама себя обеспечивала. Уже в 15 лет открыла свой первый бизнес — танцевальную студию. После переезда из Беларуси в Украину, работала пиджейкой, штурмовала телевизионные каналы, пока не стала телеведущей, не стеснялась сниматься для мужских журналов, демонстрируя свое тело.

«Он никогда меня не обеспечивал. Надеяться на него я не могла. Я даже перед свадьбой сомневалась и не хотела. Но мы прошли большой путь вместе», — поделилась телеведущая.

Полина называет себя очень сильной женщиной и говорит, что нет ничего такого, чего она не может не пережить. Но в то же время у нее появляются мысли у суициде.

«Но я регулярно хочу умереть. Иногда становится так невыносимо больно, что я не хочу это терпеть, хочу физически исчезнуть. Суицидальное состояние в последнее время учащается. Я ни в коем случае не планирую самоубийство, просто хочется исчезнуть», — призналась Полина. Такие мысли у нее возникают из-за того, что не чувствует себя счастливой.

Недавно Логунова сделала пластическую операцию носа. В сети она дает советы по красоте, уходу за волосами, ведет свой курс.

С Дмитрием Ступкой они воспитывают трехлетнюю дочь Богдану.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Дмитрий рассказывал, на что готов ради новой роли, отношениях с Полиной и воспитании дочери.

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