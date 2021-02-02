Басков затмил Меладзе на дне рождения Лещенко

Николай Басков выделился во время исполнения песни на праздновании дня рождения известного эстрадного певца Льва Лещенко. Видео выступления размещено в сториз именинника в соцсети.

Из ролика видно, что при исполнении песни в честь виновника торжества Николай Басков делит один микрофон с Валерием Меладзе. Также по микрофону находится у Льва Лещенко и Игоря Крутого. При этом Басков голосит, забивая всех, а особенно Меладзе, которому приходится подносить микрофон Николаю.

Забавно смотрится и момент, когда звезды вчетвером поют песню про друга, а на заднем плане на втором видео в конце кто-то просит Владимира Винокура подойти к этой четверке: «Вова, ну давай!». И Винокур, смущаясь, подходит. При этом известно, что Винокур и Лещенко очень давно крепко дружат.

Лещенко 1 февраля отмечал 79 лет.

Ранее сообщалось, что Лещенко с Винокуром чуть не погибли в кораблекрушении.

Фото: Instagram Николая Баскова

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