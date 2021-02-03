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Шоу-бизнес

Беременная Василиса Фролова не побоялась быть смешной в нестандартной фотосессии

10:59 3 февраля 2021
Фролова

Популярная украинская телеведущая Василиса Фролова, снова опубликовала «беременное» фото. В этот раз теледива предстала в черном боди и шапочке с мышиными ушками.

«А откуда взялось поверье, что беременным надо обязательно делать няшную фотосессию в летящем тюле? Не надо писать только, что в этом состоянии женщина и есть воплощение благости и нежности, это понятно, зачем ограничиваться прозрачными тряпочками?» — написала Фролова.

Подписчики ведущей ее поддержали и признали фотосессию очень милой.

Напомним, недавно телеведущая рассказала о своих попытках записаться на роды в государственный родильный дом в Киеве и об отношении медперсонала к звездной пациентке.

Фото Instagram/vasyafrolova

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