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Шоу-бизнес

Алла Пугачева «пришла на помощь» стареющему Виктору Павлику

11:35 3 февраля 2021
Виктор Павлик

Супруга певца Виктора Павлика Екатерина «пришла на помощь» 55-летнему мужу, которому периодически напоминают о возрасте, задействовав известную певицу Аллу Пугачеву.

В сториз в Instagram Екатерина Репяхова выложила кадр из передачи, во время которой Пугачева обсуждает с телеведущим проблему старости. «Когда про ВП пишут, что он старый», — написала в комментарии супруга певца.

«Пошла тенденция обвинять меня в старости. Как будто люди сами не будут стареть…», — говорит в эфире 71-летняя Алла Борисовна.

Напомним, что беременная Екатерина Репяхова «отбрила» одного из подписчиков, который поинтересовался не смущает ли ее тот факт, что когда ее ребенку исполнится 15 лет, то его отцу будет уже 70, и что он — «старый дед». Супруга Виктора Павлика сказала, что ее не смущает возраст мужа — он будет самым лучшим папой желанному ребенку. «Меня смущают только безответственные люди и глупые. А людей добрых я люблю любого возраста. Никогда не поздно. Главное — по любви».

Фото Виктора Павлика из социальных сетей.

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