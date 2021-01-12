«Ваш муж — старый дед»: забеременевшая жена Павлика не смутилась и ответила на бестактность

Молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина, которая ждет ребенка, резко ответила на бестактный вопрос о возрасте ее супруга.

Так, в сториз в своем Instagram она написала, что ее не смущает возраст Виктора Павлика — он будет самым лучшим папой желанному ребенку. «Меня смущают только безответственные люди и глупые. А людей добрых я люблю любого возраста. Никогда не поздно. Главное — по любви», — написала Екатерина в ответ на вопрос, не смущает ли ее тот факт, что когда ребенку исполнится 15 лет, то его отцу будет уже 70, и что он — «старый дед».

Напомним, что 31 декабря 2020 года Виктору Павлику исполнилось 55 лет. Екаретина поздравила его, назвав себя «агнелом-хранителем» певца.

Фото Екатерины Репяховой из социальных сетей.

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