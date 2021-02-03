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Шоу-бизнес

Андрей Разин похвастался уничтожением Юры Шатунова из «Ласкового мая»

12:32 3 февраля 2021
Андрей Разин

Продюсер Андрей Разин, которому ранее пожелал смерти Юрий Шатунов, рассказал в своем Instagram о ситуации с возрождением группы «Ласковый май» и правах на исполнение ее песен.

«Вчера я общался с новыми правообладателями произведений, фильмов, контрактов, договоров с бывшими солистами, всего архива группы „Ласковый май“ и узнал очень много об их планах. Они намерены возродить группу и готовы вкладывать свои средства в развитие этого бренда. Из старых солистов группы безвозмездное разрешение на исполнение песен получили только я и Андрей Гуров, которые заключили с ними контракты. Огромное им за это спасибо. Напоминаю, Юра Шатунов от подобного предложения отказался», — написал Разин.

Он также выразил надежду, что теперь будет наведен финансовый порядок с делами коллективами.

«Иски за незаконное распространение и использование творчества группы „Ласковый май“ могут составить около 57.000.000 $ США. Правообладатели будут за эти деньги бороться, поэтому не советую никому с ними связываться», — подчеркнул продюсер.

Напомним, Разин побывал в аннексированном Россией украинском Крыму, и открыто оправдывает агрессию РФ, в результате чего он занесен в базу «Миротворца» как лицо, покусившееся на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Фото из Instagram Андрея Разина

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