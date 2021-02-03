Егор Крид оскандалился неприличным жестом на шоу «Голос.Дети»

Российский музыкант Егор Крид вызвал возмущение неприличным жестом, продемонстрированным на шоу «Голос.Дети». Фото он опубликовал в своем Instagram.

На вызвавшем скандал кадре музыкант показывал средний палец. Позже он удалил эту серию фото, заменив ее другими снимками, сделанными на съемках шоу. Однако кадр остался на фан-аккаунте.

«Пусть детям там показывает, рейтинг шоу набьет», — прокомментировал скандальный снимок один из подписчиков певца.

Напоминаем, Егор Крид вошел в состав судей восьмого сезона российского шоу «Голос.Дети». Каждый наставник должен собрать команду из 15 юных артистов. Другими тренерами стали певица Светлана Лобода и реппер Баста (Василий Василенко), которые уже имеют опыт участия в шоу в прошлых сезонах.

Фото из Instagram Егора Крида

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