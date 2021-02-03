27.76 / 28.10 33.46 / 33.84
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Егор Крид оскандалился неприличным жестом на шоу «Голос.Дети»

17:35 3 февраля 2021
Егор Крид

Российский музыкант Егор Крид вызвал возмущение неприличным жестом, продемонстрированным на шоу «Голос.Дети». Фото он опубликовал в своем Instagram.

На вызвавшем скандал кадре музыкант показывал средний палец. Позже он удалил эту серию фото, заменив ее другими снимками, сделанными на съемках шоу. Однако кадр остался на фан-аккаунте.

«Пусть детям там показывает, рейтинг шоу набьет», — прокомментировал скандальный снимок один из подписчиков певца.

Напоминаем, Егор Крид вошел в состав судей восьмого сезона российского шоу «Голос.Дети». Каждый наставник должен собрать команду из 15 юных артистов. Другими тренерами стали певица Светлана Лобода и реппер Баста (Василий Василенко), которые уже имеют опыт участия в шоу в прошлых сезонах.

Фото из Instagram Егора Крида

149

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

MARUV

Дочь Добкина попала на «оргию» MARUV

Виктор Павлик

Алла Пугачева «пришла на помощь» стареющему Виктору Павлику

Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер