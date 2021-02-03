27.77 / 28.11 33.47 / 33.85
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Баста покривлял Лободу на российском шоу «Голос. Дети»

15:10 3 февраля 2021
Светлана Лобода

Певицу Светлану Лободу, которая решила участвовать как член жюри в российском шоу «Голос. Дети», стала объектом кривляния со стороны коллеги, еще одного члена жюри — рэппера Басты (Василия Вакуленко).

Артистка опубликовала видео в сториз своего Instagram.

На ролике, который сняла Лобода, она представляет своих коллег в судейском составе: а туда, кроме Светланы и Басты, вошел еще Егор Крид.

При этом Василий кривляет высказывания Лободы:

Напомним, Василий Вакуленко участвовал в пятом и седьмом сезонах проекта «Голос. Дети», а Светлана Лобода была наставницей в шестом сезоне шоу. Каждый наставник должен собрать команду из 15 юных артистов.

Как сообщалось ранее, недавно Светлана Лобода восхитила подписчиков роскошными условиями, в которых она совершает авиаперелеты.

Фото из Instagram Светланы Лободы

152

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
MARUV

Дочь Добкина попала на «оргию» MARUV

Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

Флаг США

США выступили с заявлением в связи с закрытием трех телеканалов в Украине

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер