Баста покривлял Лободу на российском шоу «Голос. Дети»

Певицу Светлану Лободу, которая решила участвовать как член жюри в российском шоу «Голос. Дети», стала объектом кривляния со стороны коллеги, еще одного члена жюри — рэппера Басты (Василия Вакуленко).

Артистка опубликовала видео в сториз своего Instagram.

На ролике, который сняла Лобода, она представляет своих коллег в судейском составе: а туда, кроме Светланы и Басты, вошел еще Егор Крид.

При этом Василий кривляет высказывания Лободы:

Напомним, Василий Вакуленко участвовал в пятом и седьмом сезонах проекта «Голос. Дети», а Светлана Лобода была наставницей в шестом сезоне шоу. Каждый наставник должен собрать команду из 15 юных артистов.

Как сообщалось ранее, недавно Светлана Лобода восхитила подписчиков роскошными условиями, в которых она совершает авиаперелеты.

Фото из Instagram Светланы Лободы

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