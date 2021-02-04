Имевший проблемы с наркотиками Влад Топалов рассказал о лучшей «терапии»

Певец Влад Топалов, который с супругой Региной Тодоренко и маленьким сыном вернулся из отпуска, назвал время, проведенное на Бали, «важным моментом в жизни».

«Пусть сам остров мне и не открыл свои „тайны“ и я не стал питаться одной праной и всякой другой ерундой (никого не осуждаю), но на этом острове мы познали счастье, любовь и гармонию. Может именно это — та самая „тайна“, которую мне подарил остров…» — пишет певец в Instagram.

Влад Топалов признается, что хоть семья — это огромный труд, но он приятен: «Я благодарю Бога за свою семью каждый день. За все трудности. За все „недопонимания“ и споры. За разные взгляды. За разные настроения… все это — обалденное путешествие, в которое мы отправляемся вместе каждый раз».

Напомним, что в жизни Влада Топалова был страшный период — он «подсел» на наркотики. Сначала на кокаин, который он с друзьями попробовал ради интереса. Дальше — больше. В интервью «МК» он рассказывал, что сам не понимает, как тогда выжил.

«Я сам не понимаю и благодарю бога, что мой организм это выдержал. Нам вообще сильно везло. У нас была любимая фишка: мы садились в машину, ехали на МКАД и „клали стрелку“ — ехали со скоростью 280 км в час по МКАД на двух машинах. В моей машине кроме меня еще человек пять, музыка орала… Малейшее неверное движение — и нас бы по кусочкам собирали. Это как в фильмах — никогда не думал, что такое бывает, когда ты едешь и в окно видишь только сплошную линию света от фонарей», — рассказывал певец.

По словам Влада Топалова, он тогда не выступал и не ходил на интервью «под кайфом», однако в свободное время у него все было «слишком»: «Когда я это рассказываю, мне обычно не верят. Люди могут съесть за ночь две таблетки (экстази. — Авт.). Мы съедали за ночь по 10—15. Однажды мы за выходные с пятницы по вечер понедельника на троих съели 150 таблеток». Певец признавался, что серьезно подорвал здоровье, вплоть до отказа почек. Врачи давали ему лишь пару лет жизни. К счастью, ему удалось «соскочить» с наркотиков.

Напомним, что недавно Бали Влад Топалов и Регина Тодоренко устроили веселый праздник сыну по случаю дня рождения — Майклу исполнилось два года

Фото Влада Топалова из социальных сетей.



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