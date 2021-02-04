27.83 / 28.03 33.26 / 33.67
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Змея испортила отдых жене Николая Тищенко

15:21 4 февраля 2021
Алла Барановская

Супруга народного депутата Украины Николая Тищенко Алла Барановская, отдыхающая «на каникулах» с мужем и сыном, продолжает публиковать в Instagram курортные фото и видео.

На сей раз в кадр попала змея, которую Алла обнаружила на пляже.

«Мадам, в воде, кроме дельфинов, никого нет», — передала она заверение сотрудника отеля, сопроводив его плачущими смайликами.

В «сториз» Барановская признается, что после инцидента решила больше не заходить в воду.

По данным ресурса Страна, Тищенко выбрал для отпуска 5-звездочный отель Rixos The Palm Dubai, расположенный на острове Пальма Джумейра. Кроме лазурных воды Персидского залива, гости имеют возможность плавать в бассейне в виде оазиса.

Напомним, ранее змею в своем бунгало обнаружили отдохнувшие на Бали Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

Фото Instagram Аллы Барановской

216

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
смарт-часы

В Киеве смарт-часы взорвались на руке школьницы: девочка в больнице

Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

ани лорак

«Лорак любит меня»: певицу с предложением жениться атаковал «любимчик Сталина»

Кайли Миноуг

52-летняя Кайли Миноуг выходит замуж

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер