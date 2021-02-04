Змея испортила отдых жене Николая Тищенко

Супруга народного депутата Украины Николая Тищенко Алла Барановская, отдыхающая «на каникулах» с мужем и сыном, продолжает публиковать в Instagram курортные фото и видео.

На сей раз в кадр попала змея, которую Алла обнаружила на пляже.

«Мадам, в воде, кроме дельфинов, никого нет», — передала она заверение сотрудника отеля, сопроводив его плачущими смайликами.

В «сториз» Барановская признается, что после инцидента решила больше не заходить в воду.

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По данным ресурса Страна, Тищенко выбрал для отпуска 5-звездочный отель Rixos The Palm Dubai, расположенный на острове Пальма Джумейра. Кроме лазурных воды Персидского залива, гости имеют возможность плавать в бассейне в виде оазиса.

Напомним, ранее змею в своем бунгало обнаружили отдохнувшие на Бали Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

Фото Instagram Аллы Барановской

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