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Шоу-бизнес

"Ненавижу завтракать": Могилевская поделилась оригинальным рецептом утреннего "блюда"

22:02 4 февраля 2021
Наталья Могилевская

Известная украинская певица Наталья Могилевская сделала неожиданное признание фолловерам в Instagram — оказывается, она ненавидит завтракать, поэтому оттягивает первый прием пищи до обеда.

«Ненавижу завтракать по утрам! А вы? Помню себя еще в детстве, что это было большой проблемой. Да что детство? Некоторые мои подруги до сих пор не могут себя заставить поесть утром. Первый прием пиши у них в 13:00», — написала она, поделившись любимым рецептом.

Так, следящая за своей фигурой певица предпочитает витаминные коктейли из овсяного молока, сиропа агавы, ягод и суперфуда — семян чиа.

Напомним, ранее певица выложила фото в салоне автомобиля в маске и с бокалом сока в руке.

Фото Facebook Танці з зірками

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