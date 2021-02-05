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Шоу-бизнес

Владимир Винокур оказался «угарным дедом»

9:21 5 февраля 2021
Владимир Винокур

Юморист Владимир Винокур поделился с фолловерами домашним видео — «гонками» вокруг стола за внуком, — и получил от них комплимент.

«Догнать Федю-невозможно! У него носки-скороходы», — пишет Владимир Винокур в комментарии к видео, выложенному в Instagram.

На видео показано, как одетый в черный костюм 72-летний юморист и его 67-летняя супруга Тамара Первакова-Винокур, тоже в черном элегантном наряде, гоняются за пятилетним внуком Федором вокруг большого стола в гостиной. Естественно, побеждает мальчик.

В комментариях к этому видео фолловеры писали о «клевых бабушке и дедушке» и «угарном деде».

Недавно юморист поделился историей из своего прошлого, которая могла стать фатальной для него и певца Льва Лещенко — в августе 1986 года они должны были плыть на пароходе «Адмирал Нахимов». Лайнер потерпел крушение недалеко от Новороссийска, тогда погибли 423 человека. Винокур и Лещенко опоздали на пароход, а на следующее утро узнали об этой трагедии.

Фото — скриншот.

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