Дочь Волочковой сочла себя несчастной

15-летняя Ариадна, дочь известной российской балерины Анастасии Волочковой, заявила, что не ощущает счастья. Посвященный своей проблеме пост она сделала в Instagram.

«Что такое счастье? Очень трудный вопрос. Сложно вспомнить, когда в последний раз я была счастлива. Может в 6 или 7 классе, когда сидела за первой партой с дорогим мне человеком, а за нами — еще два таких же? Наш смех, шутки. Может в этом счастье? Помню, что чувствовала его. Сейчас? Не ощущаю», — написала Ариадна Волочкова.

«Какой ужас, Вы еще ребенок и уже не счастливы. Это минус вашим родителям», — отреагировала одна из подписчиц.

Напомним, Анастасия Волочкова является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины — она незаконно посещала оккупированный Россией украинский Крым.

Фото из Instagram Ариадны Волочковой

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