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Шоу-бизнес

Дочь Волочковой сняла на видео неловкий танец матери на сцене

14:10 21 января 2021
Анастасия Волочкова

Российская балерина Анастасия Волочкова, которой 20 января исполнилось 45-лет, в этот день выступала на сцене.

Фрагмент выступления в сториз в Instagram выложила ее дочь Ариадна Волочкова, показав, как «маман» отмечает день рождения на сцене.

По видео заметно, что Анастасии Волочковой сложно удаются движения на носочках, порой она не может удержаться на них и «падает» на пятки.

Кстати, незадолго до выступления балерина жаловалась на результаты продолжительных репетиций, показав сбитые в кровь и распухшие ноги.

Напомним, что Анастасия Волочкова 14 апреля 2014 года выступила в Киеве на пресс-конференции с заявлением о том, что всегда будет считать Крым частью Украины. Однако уже через полгода в эфире телеканала «Россия 1» она изменила свой взгляд на ситуацию с Крымом, поддержав его аннексию Россией.

Фото Анастасии Волочковой из социальных сетей.

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