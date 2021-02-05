Тесть Евгения Кошевого оказался шулером «всесоюзного масштаба» — его убили

Отец жены украинского комика и телеведущего Егения Кошевого был крупный карточным шулером и владел казино. Об этом жена артиста, Ксения Кошевая, рассказала в интервью Анне Олицкой.

«Папа был часовых дел мастер, но под этим скрывалась другая истоиия. В 80 /90-е годы он был шулером, скажем так, всесоюзного масштаба. И он играл и с Суркисами и со всеми», — поделилась Ксения Колшева.

Затем ее отец открыл в Ялте собственное казино «Диана».

«Но наступили «прекрасные» 90-е, и у него хотели отжать заведение. Угрожали. Но он сказал: «Я не отдам ничего», — вспоминает Кошевая.

«Получается, у мамы 19 ноября был день рождения. Он поговорил со мной и мамой, а утром позвонила моя тетя, и сказала, что его убили на почве этого казино. Мне было 15 лет», — рассказала жена Евгения Кошевого.

Напоминаем, Евгений Кошевой сообщил, что его преследуют злые люди.

Фото: скриншот видео



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