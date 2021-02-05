Экс-"холостяк" Макс Михайлюк и модель Дарья Хлыстун объявили, что скоро станут родителями

Участник десятого сезона шоу «Холостяк» Макс Михайлюк и модель Дарья Хлыстун скоро могут стать родителями. О радостном известии пара сообщила в соцсети.

«Пришло время поделиться с Вами самым сокровенным», — написала Даша.

«Каждый день — еще один день ближе к встрече с другой любовью моей жизни», — подписал фото Макс.

Поклонники поздравляют будущих родителей, желают паре счастья, любви.

Макс Михайлюк после расставания с победительницей проекта Дашей Ульяновой стал встречаться с украинской моделью Дарьей Хлыстун. Пара вместе провела отпуск, но подробностями молодые люди не делились.

Напомним, скоро родителями станут также бывший «Холостяк» Никита Добрынин со своей супругой Дашей Квитковой.

Фото Instagram/dasha_khlystun_, Instagram/lymax305

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