Экс-"холостяк" Макс Михайлюк и модель Дарья Хлыстун объявили, что скоро станут родителями
Участник десятого сезона шоу «Холостяк» Макс Михайлюк и модель Дарья Хлыстун скоро могут стать родителями. О радостном известии пара сообщила в соцсети.
«Пришло время поделиться с Вами самым сокровенным», — написала Даша.
«Каждый день — еще один день ближе к встрече с другой любовью моей жизни», — подписал фото Макс.
Поклонники поздравляют будущих родителей, желают паре счастья, любви.
Макс Михайлюк после расставания с победительницей проекта Дашей Ульяновой стал встречаться с украинской моделью Дарьей Хлыстун. Пара вместе провела отпуск, но подробностями молодые люди не делились.
Напомним, скоро родителями станут также бывший «Холостяк» Никита Добрынин со своей супругой Дашей Квитковой.
Фото Instagram/dasha_khlystun_, Instagram/lymax305225
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