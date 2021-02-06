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Несмотря на звездную мать: стало известно, почему Кристину Орбакайте не взяли в хореографическое училище

12:50 6 февраля 2021
Кристина Орбакайте

В восьмидесятых годах прошлого века дочь Примадонны советской эстрады Аллы Пугачевой ныне известную певицу и актрису Кристину Орбакайте не приняли в Московское академическое хореографическое училище, даже несмотря на связи и популярность матери. Об этом рассказал российский певец Данко, пишет АиФ.

«У нас учились и внучка Андропова, и внучка Горбачева. Дочка Пугачевой Кристина пыталась поступить — ее не взяли, настолько было круто у нас. Заведение мирового уровня», — уверен Данко.

По его словам, после училища многие попадали в Большой театр и позже стали народными артистами: Надежда Грачева, Галина Степаненко, Сергей Филин. Сам Данко участвовал в основных репертуарах Большого театра: «Спартаке», «Лебедином озере», «Щелкунчике» и многих других. В Большом же он трудился с 1990 по 2000 год.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в одном из фан-аккаунтов Кристины Орбакайте появилось фото прежних лет, на котором она с дочкой дефилируют по подиуму, принимая участие в фэшн-показе.

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