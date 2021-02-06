Нашел новое призвание: Остапчук рассказал, как начал продавать картон, одежду и бензин

Популярный шоумен Владимир Остапчук подозревает, что у него «классическое лицо продавца».

Ведущий за кулисами шоу «Где логика?» рассказал, что несмотря на большую популярность, рядовые украинцы воспринимают его не как звезду.

По его словам, однажды в магазине одежды девушка обратилась к Остапчуку с просьбой дать ей товар нужного размера.

Еще один курьезный случай произошел в строительном маркете. Там мужчина поинтересовался у ведущего, где продается картон. Остапчук пошел по рядам и помог ему найти подходящий товар. Потом признался, что не продавец. Мужчина покраснел и смутился.

И даже на заправке Владимира все равно воспринимают как местного работника. Однажды его просили залить бак бензина.

Остапчук отметил, что не обижается на такие странные просьбы людей.

«Не знаю, может, у меня просто классическое лицо продавца», — предположил телеведущий.

Напомним, Владимир Остапчук стал ведущим в проекте «Маска», в одном из выпусков которого ему пришлось даже спускаться на сцену с потолка. Подробно об участии в детектив-шоу Остапчук рассказал «ФАКТАМ».

Фото novy.tv/

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