Нашел новое призвание: Остапчук рассказал, как начал продавать картон, одежду и бензин
Популярный шоумен Владимир Остапчук подозревает, что у него «классическое лицо продавца».
Ведущий за кулисами шоу «Где логика?» рассказал, что несмотря на большую популярность, рядовые украинцы воспринимают его не как звезду.
По его словам, однажды в магазине одежды девушка обратилась к Остапчуку с просьбой дать ей товар нужного размера.
Еще один курьезный случай произошел в строительном маркете. Там мужчина поинтересовался у ведущего, где продается картон. Остапчук пошел по рядам и помог ему найти подходящий товар. Потом признался, что не продавец. Мужчина покраснел и смутился.
И даже на заправке Владимира все равно воспринимают как местного работника. Однажды его просили залить бак бензина.
Остапчук отметил, что не обижается на такие странные просьбы людей.
«Не знаю, может, у меня просто классическое лицо продавца», — предположил телеведущий.
Напомним, Владимир Остапчук стал ведущим в проекте «Маска», в одном из выпусков которого ему пришлось даже спускаться на сцену с потолка. Подробно об участии в детектив-шоу Остапчук рассказал «ФАКТАМ».
Фото novy.tv/2
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