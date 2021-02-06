Сюрприз для дедушки: внучка Ющенко рассказала, почему решилась на участие в "Голосі країни"

Внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко Доменика стала участницей 11-го сезона «Голосу країни», пишет Караван историй.

Доминика-Ярина (у девушки двойное имя) учится на четвертом курсе на юриста, но о карьере певицы она мечтала с детства. Да и ее мать, Виталина Ющенко в свое время также пробовала стать певицей под продюсерством Натальи Могилевской и Алены Мозговой. Однако после первых попыток Вталина все же предпочла семью карьере.

Теперь Доминика намерена достичь того, от чего отказалась ее мать. По словам начинающей певицы, она начала серьезно заниматься музыкой семь лет назад и теперь хочет, чтобы ее дедушка-президент гордился ею, увидев на шоу «Голос».

«У меня есть, с кого брать пример — это мой дедушка. Он внес вклад в историю Украины, а я бы хотела сделать вклад в музыкальную историю страны. Семь лет жизни моей мечтой был „Голос країни“. Я мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене „Голосу країни“, чтобы он мной гордился», — заявила она.

По ее словам, ее участие в «Голосе» будет сюрпризом для Виктора Ющенко.

«В один момент я поняла, что надо собрать все свои силы и идти к цели, осуществлять свои мечты. Я очень волновалась, для меня было неожиданным то, что родные не могли прийти поддержать меня в съёмочном павильоне, ведь группы поддержки в этом году включались в онлайне. Я была один на один со своими страхами. Но я считаю, что это нормально, когда артист волнуется перед выходом на сцену», — поделилась Доменика своими переживаниями.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Доменика Ющенко порадовала своих подписчиков в Instagram серией видеороликов, а также удивила изменением прически.

106

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter