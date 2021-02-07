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Шоу-бизнес

"Ноги – просто пожар": Леся Никитюк показала очень важный для нее предмет гардероба

10:55 7 февраля 2021
Леся Никитюк

Ведущая «Le Маршрутки» и «Хто зверху?» Леся Никитюк считает своим «фирменным знаком» «ноги от ушей» — красивые и стройные. Когда-то девушка их стеснялась и не носила короткие юбки, но теперь избавилась от комплексов и даже хвастается своими ножками.

Так, на днях в своем Instagram Леся выставила фото своих ног, под которым рассказала о любимом предмете гардероба.

«Обожаю колготки и чулки. Хотя, честно, все же больше люблю колготки. Чулки не так сильно. Они для каких-то особенных случаев. А вот колготки — чудесный предмет гардероба. Натягиваешь их, чтобы тепленько было», — написала она в Instagram.

Подписчики активно комментируют новое фото телеведущей.

При этом фанаты выяснили, что изделия любимой Лесей марки стоят недешево — от 800 грн. Средняя же стоимость пары без росписи — около 1500−2000 грн.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Никитюк написала, что пишет книгу, чтобы передать «сумасшедшие события, которые происходят с ней последние 5 дней». Название для первого бестселлера Леся уже придумала — «Кровавый автограф».

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