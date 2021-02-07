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Шоу-бизнес

"Снимали на домофон": экс-"холостячку" Мишину раскритиковали за фото в "голом купальнике"

13:10 7 февраля 2021
Ксения Мишина

Украинская телеведущая Ксения Мишина проводит отпуск вместе со своим любимым мужчиной, победителем проекта «Холостячка» Александром Эллертом в Доминикане.

Так, на своей странице в Instagram она показал фото в «голом» купальнике, который едва заметен на теле.

При этом Ксения предложила своим поклонникам написать, нравится ли им, как ее фотографирует Эллерт.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Мишина рассказала, как проводит отпуск в Barceló Bávaro Grand Resort в Доминикане. Женщина назвала поездку «Путешествие души». Она купается в океане, загорает, валяется под пальмами, пьет кокосовое молоко и ест сочные южные фрукты. При этом Ксения не забывает о моде — она постоянно меняет купальники и просит своего избранника сделать красивое фото.

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