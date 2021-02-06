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Шоу-бизнес

"Путешествие души": "холостячка" Мишина рассказала, как встречает День ангела Ксении в Доминикане

8:40 6 февраля 2021
Мишина

Телеведущая и участница шоу «Холостячка» Ксения Мишина, получившая очередное признание в любви, рассказала, как проводит отпуск в Barceló Bávaro Grand Resort в Доминикане.

Женщина назвала поездку «Путешествие души».

Она купается в океане, загорает, валяется под пальмами, пьет кокосовое молоко и ест сочные южные фрукты.

При этом Ксения не забывает о моде — она постоянно меняет купальники и просит своего избранника сделать красивое фото.

«Нырять в океане, кричать от жжения соли в глазах, ходить босиком, не хотеть засыпать, хотеть рано просыпаться, чувствовать запах тёплого ветра, наслаждаться каждой минутой, наслаждаться любимыми», — с таким восторгом Ксения описывает свой отпуск.

Фолловеры Мишиной в очередной раз отметили ее красоту и пожелали паре прекрасного отдыха и любви.

Напомним, на днях Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт улетели в долгожданный отпуск в Доминикану. Вместе с ними на острова отправились сын актрисы Платон и дочь Эллерта Эля.

Фото Instagram/misha.k.ua

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