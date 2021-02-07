Не пирожки, а шампанское и конфеты: Лиза Галкина как Красная Шапочка разнесла подарки жителям деревни Грязь

Дети певицы Аллы Пугачевой в новогодние праздники лично разносили подарки соседям. Жители деревни Грязь получили набор к праздничному столу, включающий шампанское и конфеты. О приятном сюрпризе от Лизы и Гарри Галкиных одна из жительниц деревни рассказала в программе «Ты не поверишь!».

Женщина рассказывала, что раньше раздачей подарков занималась сама Примадонна. Теперь же певица, по всей видимости, боится коронавируса, а потому свела к минимуму контакты.

«Ее (Аллу) я не видела — а детишки были. Они поздравления все время раздают… Они продукты подарили, шампанское, конфеты», — заметила довольная женщина.

В то же время известная автор песен Виктория Воронина считает, что Алла Борисовна сильно занята, а потому и поручила благотворительную миссию Лизе и Гарри.

«Она (Алла) прекрасно выглядит… Заказала у меня песню. Она свои задачи мне как автору и композитору озвучила. Мы обсудили ряд творческих идей», — говорит Виктория, намекая, что вскоре можно будет ждать нового выхода Примадонны на сцену.

Напомним, с 2011 года Алла Пугачева живет с мужем Максимом Галкиным в деревне Грязь Московской области. У семьи шикарный шестиэтажный замок. Строительство длилось четыре года, семейное «гнездышко» занимает три тысячи квадратных метров.

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