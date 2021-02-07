Пора запасаться калориями перед холодами: Лилия Ребрик опубликовала рецепт вкусного чизкейка

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала в Instagram рецепт чизкейка, который, по ее мнению, должен помочь украинцам пережить надвигающуюся непогоду.

«Следующая неделя будет морозной, снежной и холодной! Об этом предупреждают синоптики. В некоторых городах погода начнет портиться уже сегодня. А Киев догонит в понедельник. Поэтому советую начинать уже в эти выходные запасаться калориями, чтобы достойно противостоять холоду всю следующую рабочую неделю! Устройте себе черно-белые сладкие (чизкейковые) субботу и воскресенье!» — написала она и изложила подробный рецепт приготовления чизкейка.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Ребрик опубликовала в Instagram названия своих любимых косметических брендов. По словам артистки, именно от продукции этих производителей косметики она получает наибольшей эффект для своей кожи.

А несколько дней назад телеведущая восхитила поклонников модными джинсами.

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