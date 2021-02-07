27.73 / 27.90 33.16 / 33.47
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Пора запасаться калориями перед холодами: Лилия Ребрик опубликовала рецепт вкусного чизкейка

16:33 7 февраля 2021
Лилия Ребрик

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала в Instagram рецепт чизкейка, который, по ее мнению, должен помочь украинцам пережить надвигающуюся непогоду.

«Следующая неделя будет морозной, снежной и холодной! Об этом предупреждают синоптики. В некоторых городах погода начнет портиться уже сегодня. А Киев догонит в понедельник. Поэтому советую начинать уже в эти выходные запасаться калориями, чтобы достойно противостоять холоду всю следующую рабочую неделю! Устройте себе черно-белые сладкие (чизкейковые) субботу и воскресенье!» — написала она и изложила подробный рецепт приготовления чизкейка.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Ребрик опубликовала в Instagram названия своих любимых косметических брендов. По словам артистки, именно от продукции этих производителей косметики она получает наибольшей эффект для своей кожи.

А несколько дней назад телеведущая восхитила поклонников модными джинсами.

134

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
лисица

"Узнал тебя, хитрый FOX": Олег Винник рассказал, что помогло ему угадать человека под маской Лисы

тина кароль

"Больше этого не стесняюсь": Тина Кароль сделала важное признание

бабкин

"От Сергея Бабкина отказались все": жена певца огорчила правдой о том, почему его пришлось везти на операцию в Вену

маска

Признание Данилко и решение Поляковой: все подробности третьего эфира «Маски»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер