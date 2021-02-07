Оля Полякова извинилась перед Тиной Кароль за "плакальщицу на похоронах"

Украинская певица Оля Полякова записала видео, где извинилась перед коллегой Тиной Кароль за резкое высказывания в эфире шоу «Маска». Тогда она предположила, что за маской одного из персонажей — Козы, которая пела на фоне надгробий — может скрываться Тина, которую длинноногая коллега назвала «плакальщицей» за грустные песни.

«А кто у нас известная плакальщица на похоронах?» — задала вопрос Полякова в эфире.

Настя Каменских не захотела называть имя, а Андрей Данилко, Олег Винник и DZIDZIO догадок не имели.

Поклонники Кароль после выпада Поляковой были в бешенстве.

«Ольга, прежде чем что-то говорить — сначала проверьте подключен ли Ваш язык к мозгу!», «Как вокалистка Тина Кароль сильнее Ольги», — ответили они певице.

Таким образом, Поляковой пришлось оправдываться, записав видео в том же Instagram.

«Прочитав некоторые комментарии, я поняла, что я должна дать свой комментарий по поводу моего выпада в сторону Тины Кароль, где я называю ее плакальщицей. Это относится исключительно к творчеству, к песням Тины Кароль. Ну, я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень грустный репертуар. А самую артистку я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии или личной истории. Все, кого это оскорбило и зацепило, я искренне прошу прощения», — сказала Оля.

Ранее, в конце декабря Тина Кароль ответила Поляковой на претензии о том, что коллеги не поддержали артистку во время ее протеста против карантина. Певица высказалась, что никто не запрещает давать концерты с заполняемостью в 50% зала, предупредив, что ей меньше всего хочется, чтобы кто-то заразился на концерте Оли и, не дай Бог, умер.

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