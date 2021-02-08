Откровение Тины Кароль и слезы Нади Дорофеевой: яркие моменты третьего эфира шоу «Голос країни»

На канале «1+1» показали третий эпизод «слепых прослушиваний» «Голосу країни-11».

- Я знаю, почему нахожусь здесь, — сказал звездный тренер Олег Винник. — Я ищу голос этого сезона.

Открыл ​​"слепые прослушивания" Гордей Старух из Львова. Парень вырос в семье скульпторов, поэтому продолжает семейную традицию и отмечает, что хочет быть проводником украинской народной музыки. На «слепых прослушиваниях» Гордей спел народную песню «Дубе» и сыграл на лесной лире, которую изготовил собственноручно.

Кресло развернула Надя Дорофеева.

- Мне уже не терпится с вами поработать, — сказала Надя и вышла на сцену вместе с Монатиком, чтобы попробовать сыграть на лире.

- Жалею, что не повернулся, — признался Монатик.

Александр Беляк из Полтавы — фронтмен группы «Mountaine breeze», которую продюсировал Андрей Данилко.

- Хочу попробовать стать сольным исполнителем, — признался Саша. — И забрать статуэтку победителя проекта.

Участник исполнил на сцене «Break my heart», развернув все судейские кресла.

- Ты именно тот, кто нам нужен, — сказал Монатик.

- Два короля поп-музыки — ой, что будет, — предположила Дорофеева, намекая на противостояние Винника и Монатика.

- Я никогда не проигрывал! — заметил Олег.

- Я тебе дам веру в себя, — заверила Тина.

- Знаю, что с тобой делать! — зазывала в свою команду Дорофеева.

Саша выбрал команду Монатика.

Тарас Осадца из Львова — мастер спорта по вольной борьбе. Но парень всегда мечтал заниматься музыкой.

- Спорт сформировал привычку не сдаваться, — сказал Тарас, признавшись, что три раза уже приходил на проект.

На сцене шоу Тарас исполнил лирическую «Я їду до дому», но никто из тренеров так и не развернулся.

- Приходите к нам в следующем году! — попросил Олег Винник. — Жду вас. Помню, я ездил в свое время по Германии на кастинги, и никто меня не брал.

- И я ходил на все кастинги, — вспоминал Монатик. — Меня не брали, но я все равно ходил снова и снова.

На «Голос» пришла и певица Мила Нитич. Мила в прошлом году разошлась со своим продюсером Владимиром Бебешко.

- Человек, который десять лет был моим наставником, просто меня предал, — со слезами на глазах призналась Мила. — Хочу все начать сначала.

Ровно десять лет назад певица уже принимала участие в «Голосе».

Мила исполнила «Look what y found», развернув все тренерские кресла.

- Мне захотелось новой энергии, — призналась Мила.

- Я ищу сильные голоса, — сказал Винник. — Люблю красивых женщин, которые умеют петь.

- Круто, что ты пришла! — воскликнула Дорофеева. — Ты мне нужна, хочу сделать с тобой коллаборацию.

- Хочу, чтобы ты стала турбомашиной, — призывала Тина.

Мила выбрала команду Тины Кароль.

- Мое сердце дано отдано вам, — сказала Мила Нитич.

Тина Кароль заинтриговала своим новым перевоплощением: «Это будет феминистка, сильная, немного агрессивная девушка».

- Я буду ее ждать, — ответил Монатик.

Александр Тесленко уже принимал участие в «Голосе», но так и не попал в команду Тины Кароль.

- Я влюблен в эту певицу, — признался Саша. — Я хочу все же попасть в команду тренера своей мечты.

Участник исполнил «Apologize» и Тина таки развернула свое кресло.

- Вы в семье, — сказала Тина.

Неожиданно во время записи прямо в студию позвонил Дан Балан и передал привет всем тренерам.

- В этом весь Дан, — загадочно сказала Тина.

На сцену «Голосу країни» пришла 37-летняя Анна Шерри.

- Сейчас я фронт-вумен рок-группы, но мой путь к музыке был очень тяжелым, — рассказала Анна. — Когда мы развелись с мужем, дочери было три года. Трудно быть матерью-одиночкой. Я сдала кольцо в ломбард и на эти деньги сняла квартиру. Приходилось работать на трех работах, например, продавцом диванов. Сейчас нужно выбирать — быть дизайнером мебели или музыкантом. Я не могу с музыкой расстаться.

Анна исполнила хит Led Zeppelin — «Rock n roll».

На голос участницы развернулись Тина Кароль и Олег Винник.

- Я по жизни был рок-н-рольщиком, — признался Олег. — Мы так с вами и будем идти.

- Такого тембра я давно не слышала, — сказала Тина.

Анна выбрала команду Олега Винника.

Евгения Фролова — солистка оркестра службы чрезвычайных ситуаций.

- Хочу повторить путь Тины Кароль к своей мечте, — призналась Евгения. — Я долго шла к своей мечте.

На сцене «Голоса» участница исполнила хит «Коханці», развернув все тренерские кресла.

- Классный голос, мы бы могли найти что-то неожиданное в музыке, — сказал Монатик.

- Ты вся в музыке, — признала Тина Кароль.

Женя выбрала команду Кароль.

- Пойду к кумиру моего детства, — сказала девушка.

- Вот я и стала старухой, — возмутилась Тина.

Сергей Нейчев поет в центре национальных культур. Его кумиром всегда был дедушка.

- Ему было бы приятно узнать, что я на этом проекте, — сказал Сергей. — Буду петь для него.

На сцене «Голоса» он исполнил «Чорнобривці», развернув кресла Монатика, Дорофеевой и Винника.

- Вы зацепили за душу, — признал Монатик.

- Вы настоящая душа! — воскликнула Надя Дорофеева.

Сергей выбрал команду Олега Винника.

Андриян Попович приехал на «Голос» из Львова.

- Моя музыкальная история начиналась в гараже, — рассказал Андриян. — Теперь хочу делиться своим творчеством.

На сцене проекта парень исполнил «Made to love», но никто из тренеров так и не развернулся.

- Тембр у вас прекрасный, но сильно волновались, — сказала Надя Дорофеева.

- Мне нравится ваше спокойствие, — заметил Олег Винник.

Сауле Жумабекова приехала из Алма-Аты.

- Пою с детства и мечтала о большой сцене, — призналась девушка.

На сцене проекта участница исполнила «Я все еще люблю», развернув кресла Тины Кароль и Винника.

- Благодарю за выбор этой песни, — сказала Тина.

- Я прочувствовала вашу боль, — ответила Сауле.

- Хочу спеть вместе с тобой, — попросила девушку Тина.

Исполнение дуэтом растрогало всех судей. Надя Дорофеева не смогла сдержать слез.

Сауле выбрала команду Тины Кароль.

На вокальную сцену вышла внучка третьего Президента Украины Виктора Ющенко — Доменика Ющенко.

- У меня есть, с кого брать пример — это мой дедушка, — сказала Доменика. — Он внес вклад в историю Украины, а я бы хотела сделать вклад в музыкальную историю страны. Семь лет жизни моей мечтой был «Голос країни». Я мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене «Голосу країни», чтобы он мной гордился.

Девушка спела известный хит группы Kazka «Плакала», но никто из тренеров не развернулся.

- Вы набрались смелости и пришли на сцену, — сказал Монатик. — Очень важно теперь получить опыт.

- Жду вас в следующем году, — поддержал девушку Олег Винник.

Пришла на шоу с мечтой о большой сцене и Мария Рак. Более 10 лет назад Маша участвовала в одном талант-шоу вместе с MONATIK. Тогда она завоевала любовь зрителей и стала суперфиналисткой, а MONATIK покинул проект на полпути к финалу. После участия в шоу стать известной артисткой певица так и не смогла. За это время Мария вышла замуж, родила сына и впоследствии развелась. Три года проработала на бэк-вокале групп «The Maneken» и «AeroBenin». Участие в «Голосі країни» — шанс для девушки начать все сначала и вернуться на большую сцену.

Мария исполнила на сцене хит «Queen of the night», развернув все тренерские кресла.

- Огонь! — не сдержался Олег Винник.

Монатик признался, что сразу узнал голос Маши.

- Моя команда только для бойцов, — сказала Тина Кароль.

- Ты очень изменилась, — заметила Дорофеева. — Тебя очень не хватает в украинском шоу-бизнесе.

Мария пригласила всех тренеров на джем-сейшн.

- Я бы хотела пойти в команду к каждому из вас, — призналась участница, но все же выбрала команду Монатика.

Напомним, один из звездных судей шоу «Голос країни» Олег Винник в интервью Кате Осадчей признался, что не любит слушать свои песни в исполнении участников, поскольку они, как правило, что-то «мудрят».

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter