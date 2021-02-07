"Важно, чтобы каждый соревновался сам с собой": Олег Винник рассказал, что раздражает его в участниках "Голосу країни"

Ставший членом четверки звездных судей шоу «Голос країни» Олег Винник признался, что не любит слушать свои песни в исполнении участников, поскольку они, как правило, что-то «мудрят». Об этом знаменитый певец заявил в интервью Кате Осадчей в программе «Світське життя».

«Они джаз поют с ТАКИМИ голосами, а тут „Нино“ не могут сложить, как следует», — возмутился Винник.

«Я бы хотел, чтобы каждый с собой справлялся как следует, и сам с собой соревновался», — признался он.

Также певец рассказал, что у него не получилось отпраздновать новогодние праздники так, как он привык — в Германии на новогодние праздники действовал жесткий карантин. Хорошо, хоть в магазин удалось попасть, отметил он, признавшись, что и там сделать покупки неузнанным ему не удалось.

Поклонницы певца традиционно поддержали его начинания, решив, что все его эксперименты будут шедевральными и посетовав, что их любимцу так и не удалось отдохнуть в праздники.

Напомним, что одновременно с «Голосом країни», Винник участвует и в гипершоу «Маска», где был одной из «масок». Его неожиданный образ также вызвал настоящий восторг поклонников.

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