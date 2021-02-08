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Шоу-бизнес

«Я буду плакать»: Тина Кароль ответила оскандалившейся Оле Поляковой

9:07 8 февраля 2021
Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль, перед которой Оля Полякова извинилась за резкие слова в эфире шоу «Маска» (она назвала Кароль «плакальщицей» за грустные песни), ответила своей коллеге и рассказала, о чем продолжит плакать.

В сториз в Instagram Тина Кароль призналась, что будет «плакать о нем, о нас, всю жизнь», а жить «ради сына».

Напомним, что супруг Тины Кароль, продюсер Евгений Огир, умер совсем молодым — ему было 33 года. Он скончался весной 2013 года после долгой болезни — у продюсера была онкология. Евгению Огиру сделали в Израиле операцию по удалению опухоли, ему ненадолго стало лучше, однако затем случился рецидив. Сын Тины Кароль и Евгения Огира, Вениамин, родился в 2008 году. Его имя в переводе с древнееврейского означает «любимый сын».

В день смерти супруга певица была на гастролях в другом городе. Страшную новость она узнала перед выходом на сцену. Позже певица признавалась, что «держалась до последней песни, но исполнив «Выше облаков мы с тобой начнем сначала…», не сдержала слез.

Фото Тины Кароль из социальных сетей.

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