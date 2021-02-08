Мила Нитич разозлила зрителей шоу «Голос країни»

Участница проекта «Голосу країни» певица Мила Нитич поинтересовалась у своих фанатов, поможет ли ее опыт и талант развернуть к себе кресла тренеров?

Фолловеры возмутились тем, что на шоу, которое должно выявлять и давать дорогу молодым талантам, приглашают уже опытную певицу. Многие считают, что такой подход к конкурсу трудно назвать честным. Нужно дать возможность выступить молодежи, а не профессиональным исполнителям. А Нитич уже все знают. К слову, ей даже припомнили ее политические взгляды.

Напомним, в во время третьего эфира шоу Нитич исполнила песню Look what y found, удостоившись комплиментов от всех тренеров. В итоге она попала в команду Тины Кароль.

Мила Нитич — настоящее имя Людмила Сергеевна Нитичук, родилась 26 сентября 1990 в селе Старая Синява Хмельницкой области. С раннего детства увлекалась музыкой и пением. В 16 лет начала работать с эстрадно-симфоническим оркестром и эстрадным оркестром УМВД Украины.

Участвовала в телепроекте «Шанс». После этого на международном фестивале «Новая волна» в Юрмале заняла 3 место и получила специальный приз от Аллы Пугачевой — «Золотую звезду» Аллы и денежную награду. Представляла Украину и заняла 2 место на конкурсе «Славянский базар в Витебске» с песнями «Червона рута» и «Malade».

Фото Instagram/goloskrainy_official

896

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter