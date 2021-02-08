Алла Пугачева внезапно предстала на публике без парика

В сети показали фото певицы Аллы Пугачевой, пришедшей в гости к друзьям без привычного парика.

Как пишет издание «Телепрограмма», Примадонна в последнее время практически перестала появляться перед широкой публикой, предпочитая камерные вечеринки в кругу близких и друзей. Одна из таких встреч была с бизнес-леди Алиной Редель и адвокатом Идой Достман, к которым Алла Борисовна пришла в гости с Максимом Галкиным.

Отмечается, что поклонники обратили внимание на то, что Пугачева пришла на встречу с приятельницами без привычного пышного парика. На певице был надет брючный костюм оттенка экрю, который «освежил образ, повышая его презентабельность и торжественность».

Недавно в сеть выложили архивное фото Аллы Пугачевой в купальнике — певица летом 2019-го года отдыхала в Латвии. Было заметно, что она похудела. Максим Галкин сфотографировал супругу, загорающую в шезлонге.

Фото Аллы Пугачевой из соцсетей и с сайта teleprogramma.pro.

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