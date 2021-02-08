Шесть преступлений: Оксана Марченко попала в базу «Миротворца»
Телеведущая Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука, кума Владимира Путина, внесена в базу данных сайта «Миротворец».
На ресурсе указано, что Оксана Марченко:
- Финансировала террористов и российских оккупантов.
- Отрицала агрессию РФ.
- Участвовала в пропагандистских мероприятиях России антиукраинского характера.
- Участвовала в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
- Занималась незаконной коммерческой деятельностью в оккупированном российскими захватчиками Крыму.
- Участвовала в контрабанде на оккупированные РФ и российско-террористическими бандформированиями территории Украины.
Указывается, что Оксана Марченко — противник независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ. Она также зарегистрировала в оккупированном Крыму две фирмы — ООО «Таврия-инвест» и ООО «Фирма Укрснаб», которые не значатся в украинском реестре юридических лиц.
Напомним, Оксана Марченко снимается в фильме об УПЦ в жанре авторского кино.
Фото: «Миротворец»595
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