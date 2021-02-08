Шесть преступлений: Оксана Марченко попала в базу «Миротворца»

Телеведущая Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука, кума Владимира Путина, внесена в базу данных сайта «Миротворец».

На ресурсе указано, что Оксана Марченко:

Финансировала террористов и российских оккупантов. Отрицала агрессию РФ. Участвовала в пропагандистских мероприятиях России антиукраинского характера. Участвовала в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками. Занималась незаконной коммерческой деятельностью в оккупированном российскими захватчиками Крыму. Участвовала в контрабанде на оккупированные РФ и российско-террористическими бандформированиями территории Украины.

Указывается, что Оксана Марченко — противник независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ. Она также зарегистрировала в оккупированном Крыму две фирмы — ООО «Таврия-инвест» и ООО «Фирма Укрснаб», которые не значатся в украинском реестре юридических лиц.

Напомним, Оксана Марченко снимается в фильме об УПЦ в жанре авторского кино.

Фото: «Миротворец»

595

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter