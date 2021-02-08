«Это очень смешно»: Леся Никитюк нашла «того самого друга, который украсит фото»

Телеведущая Леся Никитюк опубликовала в соцсети несколько фото с ведущим Игорем Новинчуком (водителем Богданом Богдановичем из LE Маршрутки), посмешив подписчиков.

Никитюк не просто выложила эти фото в Instagram, а с умыслом: у Игоря Никитюка — день рождения. «Листайте фотки и залайкайте этого доброго и эффектного мужчину», — пишет в комментарии телеведущая.

Для поздравления она подобрала смешные фото. На одном из них телеведущая эффектно позирует на фоне заходящего солнца. А на втором плане стоит упитанный Новинчук с бокалом пива и «дачным загаром». Есть в подборке и фото Игоря Новинчука с головой Леси Никитюк, и телеведущей с ногами «Богдана Богдановича».

Подписчики телеведущей по достоинству оценили поздравление Новинчуку.

Недавно Леся Никитюк заявила, что пишет книгу, чтобы передать «сумасшедшие события, которые происходят с ней последние 5 дней». Название уже есть — «Кровавый автограф».

Фото Леси Никитюк из социальных сетей.

226

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter