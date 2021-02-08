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Шоу-бизнес

Alyona Alyona наконец поняла, почему не может похудеть

19:04 8 февраля 2021
Alyona Alyona

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которой никак не удается похудеть, нашла причину этого феномена. Ее она назвала в новом ролике, который выложила в TikTok.

Так, по мнению пышнотелой певицы, избавиться от лишних килограммов ей мешают пожелания друзей и близких.

«А что, если я не могу похудеть из-за того, что каждый год мне все желают оставаться такой, какая я есть?», — задает себе вопрос героиня видео, задумчиво жуя банан.

Напомним, ранее певица похвалилась своими татуировками и рассказала их историю.

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