28.08 / 28.27 33.89 / 34.29
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Всегда будут у меня под сердцем": Alyona Alyona рассказала историю своих старых тату и показала новые

20:55 26 января 2021
Alyona Alyona

Популярный украинский рэп-исполнитель Alyona Alyona похвалилась своими татуировками и рассказала их историю. Началась она, сообщила девушка в Instagram, не очень счастливо — первая в жизни тату — знак Зодиака (между лопатками), которую она сама подарила себе на 24-й день рождения, расплылась из-за неправильного выполнения работы и взялась рубцом.

От решения свести тату лазером девушку отговорили, предложив вместо этого сделать другое тату поверх старого. Так поверх Зодиака появилось дерево долголетия.

Третье тату — рыбка — стало результатом знакомства с работающей в Барселоне мастером-тернополянкой.

А сюжет четвертой, интимной, татуировки реп-исполнительница подсмотрела в сети — ягоды на ветке.

Напомним, накануне стало известно, что украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona стала лауреатом ежегодной награды ЕС в сфере популярной современной музыки — премии Music Moves Europe Talent Awards 2021.

93

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Катя Осадчая

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

настя каменских

Лишившаяся отца Настя Каменских опубликовала трогательное фото

стилист

Российский шоубиз в трауре: умер стилист Пугачевой, Киркорова и других звезд

суркис

"Сам бы себя поцеловал в одно место": Игорь Суркис раскритиковал характер Олега Блохина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер