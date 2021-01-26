"Всегда будут у меня под сердцем": Alyona Alyona рассказала историю своих старых тату и показала новые

Популярный украинский рэп-исполнитель Alyona Alyona похвалилась своими татуировками и рассказала их историю. Началась она, сообщила девушка в Instagram, не очень счастливо — первая в жизни тату — знак Зодиака (между лопатками), которую она сама подарила себе на 24-й день рождения, расплылась из-за неправильного выполнения работы и взялась рубцом.

От решения свести тату лазером девушку отговорили, предложив вместо этого сделать другое тату поверх старого. Так поверх Зодиака появилось дерево долголетия.

Третье тату — рыбка — стало результатом знакомства с работающей в Барселоне мастером-тернополянкой.

А сюжет четвертой, интимной, татуировки реп-исполнительница подсмотрела в сети — ягоды на ветке.

Напомним, накануне стало известно, что украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona стала лауреатом ежегодной награды ЕС в сфере популярной современной музыки — премии Music Moves Europe Talent Awards 2021.

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