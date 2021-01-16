"Наша зірочка": рэперша Alyona Alyona получила премию в 15 тысяч евро от ЕС

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona стала лауреатом ежегодной награды ЕС в сфере популярной современной музыки — премии Music Moves Europe Talent Awards 2021. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

За свои достижения артистка получила денежное вознаграждение в размере 10 тысяч евро и пакет поддержки для развития карьеры от партнеров премии.

Также Alyona Alyona победила в дополнительной номинации Public Choice Award и получит еще 5 тысяч евро и приглашение снять лайв-сессию в студии Deezer в Париже.

В своем аккаунте исполнительница разместила яркое фото и «победный пост».

«Европейская премия Music Moves Europe Talent Awards @mme_awards. Абсолютно все номинации в моей жизни появлялись неожиданно. Но всегда было невероятно приятно. Особенно номинации за рубежом. Когда люди не знают твой язык, но искренне чувствуют твой вайб и пытаются понять твой месседж — ты понимаешь, что делаешь музыку не зря», — написал рэперша.

Фанаты поддержали своего кумира.

Напомним, рэп-исполнительница Alyona Alyona принимала участие в четвертом сезоне проекта «Танці з зірками», где танцевала в паре с Юрием Гуричем.

Фото Instagram/alyona.alyona.official

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