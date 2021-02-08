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Шоу-бизнес

"Вы бы видели его глаза": Хлыстун рассказала о реакции Михайлюка на ее беременность

20:37 8 февраля 2021
Даша Хлыстун
Инф. «ФАКТОВ»

Модель Дарья Хлыстун которая вместе с экс-«холостяком» Максом Михайлюком ждут ребенка, рассказала в Instagram о первой реакции супруга на новость о ее беременности.

По словам красавицы, положительный тест на беременность вызвал у нее настолько смешанные эмоции, что она тут же решила поделиться новостью с мужем, хотя изначально планировала как-то скреативить, например, снять его реакцию на видео.

На ужине, куда Дашу пригласил Макс, она попыталась как можно нейтральнее сообщить ему, что ей нужно сдать кровь, чтобы «просто проверить».

«Макс все понял и спросил „Ты что, беременна?“ и вы бы видели его глаза, он точно ждал только положительный ответ», — рассказала будущая мама, признавшись, что после этого ее чуть не задушили в объятиях.

Счастливая пара

Ранее фотографию беременной возлюбленной выложил в сеть и экс-холостяк, признавшись, что теперь каждый день приближает его к встрече с «другой любовью моей жизни».

Фото Instagram Дарьи Хлыстун

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