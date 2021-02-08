С лопатами наперевес: кумовья Потап и Юрий Горбунов объявили войну снегопаду

Проюссеры Алексей Потапенко и Юрий Горбунов устроили зимний субботник в своем дачном поселке Романков под Киевом — мужчины основательно потрудились, вручную расчищая дороги от продолжающегося снега.

Фото Юрий Горбунов выложил в сеть с надписью «Українська народна казка про те, як куми сніг гребли».

В комментариях пользователи вспомнили фильмы «Один дома», решив, что телезвезды напоминают его персонажей, но только 20 лет спустя.

Кроме того, подписчики решили, что в разгар борьбы со снегопадом Потап наверняка вспоминал недавний отдых в тропиках.

Напомним, этой зимой мужчины не впервые приходят на помощь друг другу. Так, в декабре Алексей Потапенко (Потап) вовремя высыпал соль на дорогу, которая из-за непогоды превратилась в каток. Это спасло от лишних расходов Горбунова, который едва не въехал на машине в забор и припаркованные рядом автомобили.

Фото Instagram Юрия Горбунова

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