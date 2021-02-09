27.58 / 27.81 33.07 / 33.48
Киев: -8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Витас «сам себя испугал»

8:24 9 февраля 2021
Витас

Певец Виталий Грачев (Витас) продолжает удивлять своих поклонников. В своем Instagram-аккаунте артист опубликовал ролик, в котором он предстал небритым, в темных очках, фуражке. С довольно неприятным видом Витас произнес «монолог уголовника», в конце сообщил, что сам себя боится.

Видео он назвал маленькой зарисовкой.

Фанаты певца не совсем поняли идею ролика, «уголовные шутки» и высказали по этому поводу свое мнение. Кроме русскоязычных подписчиков, отметились поклонники творчества Витаса из других стран, в частности, из Индонезии и Филиппин.

Напомним, после триумфа в начале 2000-х Витас на некоторое время исчез из эфиров и не появлялся среди светской тусовки. В шоу-индустрию он вернулся в 2018-м, а также стал активно общаться с публикой через соцсети.

Фото youtube.com/

549

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Доменика Ющенко

Внучка Ющенко после провала на шоу «Голос країни» сделала заявление

Марченко

Оксана Марченко пообщалась с матерящими ее людьми

Настя Каменских

«Рожаете?» Поза Насти Каменских на семейных посиделках разгорячила подписчиков

Алла Пугачева и Максим Галкин

Жизнь до Аллы: стало известно, за кем ухаживал Максим Галкин в молодости

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер