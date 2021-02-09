Витас «сам себя испугал»

Певец Виталий Грачев (Витас) продолжает удивлять своих поклонников. В своем Instagram-аккаунте артист опубликовал ролик, в котором он предстал небритым, в темных очках, фуражке. С довольно неприятным видом Витас произнес «монолог уголовника», в конце сообщил, что сам себя боится.

Видео он назвал маленькой зарисовкой.

Фанаты певца не совсем поняли идею ролика, «уголовные шутки» и высказали по этому поводу свое мнение. Кроме русскоязычных подписчиков, отметились поклонники творчества Витаса из других стран, в частности, из Индонезии и Филиппин.

Напомним, после триумфа в начале 2000-х Витас на некоторое время исчез из эфиров и не появлялся среди светской тусовки. В шоу-индустрию он вернулся в 2018-м, а также стал активно общаться с публикой через соцсети.

Фото youtube.com/

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