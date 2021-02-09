Оголившаяся Jerry Heil похвасталась подтянутым телом

Певица Джерри Гейл (Jerry Heil) опубликовала в Instagram полуобнаженное видео. Девушка снимает себя на мобильный телефон перед огромным зеркалом и явно любуется подтянутой фигурой.

Джерри Гейл (настоящее имя Яна Шемаева) стала известной как видеоблогер и кавер-исполнительница благодаря перепеву песен мировых и украинских исполнителей.

Большую популярность ей принесла авторская песня «Охрана, отмена» с ее дебютного студийного альбома «Я — Яна».

Шемаева называет историю псевдонима Jerry Heil «немного дебильной». Когда в 15-летнем возрасте она регистрировалась в соцсети «ВКонтакте», то указала имя Jerry Mouse (из мультфильма о мышке Джерри). Позже слово mouse она заменила на первую попавшеюся американскую фамилию, которую увидела в интернете.

Напомним, в прошлом году молодая исполнительница Jerry Heil прошла в финал Национального отбора на «Евровидение» с песней Vegan. Как известно, победительницей конкурса она не стала.

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