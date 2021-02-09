СМИ показали четвертую квартиру Андрея Данилко на Крещатике

Шоумен Андрей Данилко является владельцем уже четырех квартир в доме на столичном Крещатике — в «доме со звездой».

Как сообщается в программе на телеканале «Кyiv Live», четвертую квартиру в доме номер 25 он купил перед Новым годом. Утверждается, что артисту в доме принадлежит едва ли не весь подъезд, в том числе и видовая мансарда на последнем этаже.

В доме по улице Крещатик, 25 Андрей Данилко живет уже давно. Ранее было известно, что он обосновался в квартире 111. В 2010 году им были куплены еще две квартиры в этом доме, которые обошлись шоумену в миллион 200 тысяч долларов.

Последнее приобретение — трехкомнатная квартира площадью в 100 «квадратов» стоимостью, как утверждают журналисты, не менее 350 тысяч долларов.

Сам Андрей Данилко шутил по поводу звезды на шпиле дома, где он живет. Ее хотели демонтировать в рамках декоммунизации. Однако шоумен заявлял, что это — не советская символика, а звезда с шапки Верки Сердючки на Евровидении.

Недавно Андрей Данилко в третьем выпуске шоу «Маска» заявил, что не может спать из-за проекта и даже намерен обратиться за помощью к медикам.

Фото Андрея Данилко из Википедии.

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