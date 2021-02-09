«Интим не предлагать. Хотя…»: Игорь Кондратюк со снегоуборочной машиной «предложил свои услуги»

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, который недавно жестко «прошелся» по руководству проектов «Дизель-шоу» и «Квартал 95», рассказал в своем Facebook, насколько полезной для него оказалась техника по уборке снега.

Кондратюк поделился, что четыре года назад кумовья подарили ему на день рождения снегоочистительную машину.

«Сегодня она в пятый раз понадобилась. Но без нее я бы оборвал себе руки! Благодарю за подарок! Так что, уважаемые… Кандидат наук, обладатель Телетриумфов за недорого поможет убрать двор. Интим не пред… А хотя…» — написал телеведущий и разместил видео того, как он орудует снегоуборочной машиной.

Ранее сообщалось, что Игорь Кондратюк заявил о том, общается ли он с россиянами.

Фото: скриншот видео

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